Предприниматели Татарстана и Казахстана обмениваются опытом

Этот визит стал возможным благодаря дружеским отношениям между областью Абай и Республикой Татарстан. Как вы помните, некоторое время назад в нашу область прибыла татарстанская делегация. На этот раз мы посетим лучшие хозяйства сельскохозяйственной отрасли и познакомимся с передовыми технологиями. Тем самым, мы намерены внедрять инновации в производство мяса, молока.