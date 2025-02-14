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Предприниматели Татарстана и Казахстана обмениваются опытом

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Предприниматели Татарстана и Казахстана обмениваются опытом. Об этом рассказал акимат Абайской области.

Источник: Акимат Абайской области

Недавно представители бизнеса и Минсельхоза Татарстана побывали в Абайской области, теперь с ответным визитом в Россию отправились казахстанские предприниматели.

В рамках трехдневного визита казахстанцы ознакомятся с ходом работы ведущих предприятий и хозяйств, занимающихся производством мяса и молока, и поделятся опытом.

Этот визит стал возможным благодаря дружеским отношениям между областью Абай и Республикой Татарстан. Как вы помните, некоторое время назад в нашу область прибыла татарстанская делегация. На этот раз мы посетим лучшие хозяйства сельскохозяйственной отрасли и познакомимся с передовыми технологиями. Тем самым, мы намерены внедрять инновации в производство мяса, молока.

сказал заместитель акима области Куаныш Сулейменов

Более $61 млн составил товарооборот Казахстана и Татарстана в сфере АПК.

Татарстан — регион, занимающий лидирующие позиции в обеспечении российского рынка мясом и молоком. В улучшении качества продукции и цифровизации сельского хозяйства есть много новшеств.

Казахстанская делегация посетила и масштабную выставку с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На выставке были продемонстрированы достижения Татарстана в сельском хозяйстве в 2024 году и обсуждены планы на 2025 год.

В Казани выступил оркестр казахских народных инструментов из Абайской области.

В составе делегации есть предприниматели, которые намерены открыть мясоперерабатывающие заводы, молочно-товарные фермы, развивать рыбное хозяйство.

экономика