Предприниматели Татарстана и Казахстана обмениваются опытом

Недавно представители бизнеса и Минсельхоза Татарстана побывали в Абайской области, теперь с ответным визитом в Россию отправились казахстанские предприниматели.
В рамках трехдневного визита казахстанцы ознакомятся с ходом работы ведущих предприятий и хозяйств, занимающихся производством мяса и молока, и поделятся опытом.
Этот визит стал возможным благодаря дружеским отношениям между областью Абай и Республикой Татарстан. Как вы помните, некоторое время назад в нашу область прибыла татарстанская делегация. На этот раз мы посетим лучшие хозяйства сельскохозяйственной отрасли и познакомимся с передовыми технологиями. Тем самым, мы намерены внедрять инновации в производство мяса, молока.
Более $61 млн составил товарооборот Казахстана и Татарстана в сфере АПК.
Татарстан — регион, занимающий лидирующие позиции в обеспечении российского рынка мясом и молоком. В улучшении качества продукции и цифровизации сельского хозяйства есть много новшеств.
Казахстанская делегация посетила и масштабную выставку с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На выставке были продемонстрированы достижения Татарстана в сельском хозяйстве в 2024 году и обсуждены планы на 2025 год.
В Казани выступил оркестр казахских народных инструментов из Абайской области.
В составе делегации есть предприниматели, которые намерены открыть мясоперерабатывающие заводы, молочно-товарные фермы, развивать рыбное хозяйство.