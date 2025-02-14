Жителям Башкирии разъяснили, сколько надбавок начисляется людям с двумя пенсиями

«Надбавка начисляется только к одной из пенсий», — отметили в СФР.
Некоторые категории граждан могут получать две пенсии, например, бывшие военнослужащие. Если обе пенсии государственные, надбавка начисляется к одной из этих пенсий. Если пенсия состоит из государственной и страховой, то доплата идёт к страховой пенсии.
Надбавка по уходу назначается пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Сумма выплаты составляет 1314 рублей ежемесячно.
С 1 января 2025 года Социальный фонд оформляет доплаты по уходу к пенсии беззаявительно. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, не нужно. Надбавки индексируются ежегодно, одновременно с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке.