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Жителям Башкирии разъяснили, сколько надбавок начисляется людям с двумя пенсиями

В Социальном фонде разъяснили «Башинформу», сколько надбавок положено тем, кто получает две пенсии.

Источник: Башинформ

«Надбавка начисляется только к одной из пенсий», — отметили в СФР.

Некоторые категории граждан могут получать две пенсии, например, бывшие военнослужащие. Если обе пенсии государственные, надбавка начисляется к одной из этих пенсий. Если пенсия состоит из государственной и страховой, то доплата идёт к страховой пенсии.

Надбавка по уходу назначается пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Сумма выплаты составляет 1314 рублей ежемесячно.

С 1 января 2025 года Социальный фонд оформляет доплаты по уходу к пенсии беззаявительно. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, не нужно. Надбавки индексируются ежегодно, одновременно с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке.

экономика