Курсы валют на 14 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть остаются в минусе. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:20 аст 13 февраля составляла 74,74 доллара за баррель, что на 0,59% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,45%, до 71,05 долларов за баррель. Рынок оценивает информацию о том, что президенты США и России договорились начать переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
На 21:45 аст цена апрельских фьючерсов на золото росла на 13,49 долларов или на 0,47%, до 2 942,89 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,30%, до 32,6 долларов за унцию. Цены на золото растут, поскольку инвесторы напряженно следят за тарифными планами Дональда Трампа, которые могут еще больше обострить глобальную торговую войну, пишет investing.com. Также игроки покупают защитный металл в преддверии публикации следующего отчета по инфляции в США.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:43 аст bitcoin торговался по 95 412,76 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,38%, а ее капитализация составила 1,89 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 629,32 доллара, повысившись в цене на 0,79%. Капитализация этой криптовалюты составила 316,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,15 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 14 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 13 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 13 февраля.
1 австралийский доллар 311,92 тенге.
1 азербайджанский манат 293,73 тенге.
10 армянский драм 12,59 тенге.
1 белорусский рубль 152,44 тенге.
1 бразильский реал 86,38 тенге.
10 венгерских форинтов 12,91 тенге.
1 гонконгский доллар 63,92 тенге.
1 грузинский лари 178,13 тенге.
1 датская крона 69,54 тенге.
1 дирхам ОАЭ 135,56 тенге.
1 доллар США 497,88 тенге.
1 евро 518,59 тенге.
1 индийская рупия 5,73 тенге.
1000 иранский риал 11,9 тенге.
1 канадский доллар 348,44 тенге.
1 китайский юань 68,27 тенге.
1 кувейтский динар 1612,67 тенге.
1 кыргызский сом 5,69 тенге.
1 малазийский ринггит 111,81 тенге.
1 мексиканский песо 24,2 тенге.
1 молдавский лей 26,77 тенге.
1 норвежская крона 44,21 тенге.
1 польский злотый 124,49 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,76 тенге.
1 российский рубль 5,44 тенге.
1 СДР 649,53 тенге.
1 сингапурский доллар 369,1 тенге.
1 таджикский сомони 45,89 тенге.
1 тайский бат 14,73 тенге.
1 турецкая лира 13,79 тенге.
100 узбекских сумов 3,83 тенге.
1 украинская гривна 11,94 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 622 тенге.
1 чешская крона 20,71 тенге.
1 шведская крона 45,93 тенге.
1 швейцарский франк 549,17 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,92 тенге.
100 южнокорейских вон 34,38 тенге.
1 японская иена 3,24 тенге.