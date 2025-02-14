Курсы валют на 14 февраля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть остаются в минусе. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:20 аст 13 февраля составляла 74,74 доллара за баррель, что на 0,59% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,45%, до 71,05 долларов за баррель. Рынок оценивает информацию о том, что президенты США и России договорились начать переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, пишет Интерфакс-Казахстан.