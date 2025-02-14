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Срок сдачи международного терминала Хабаровского аэропорта откладывается на неопределенное время

Ввести объект в эксплуатацию планировали в марте этого года, однако пункт пропуска не оснащен технически, из-за этого разрешение не выдал и федеральный Минтранс. Об этом доложили полпреду Юрию Трутневу во время его визита в регион.

Источник: Reuters

Сейчас в новом терминале закончены все работы. Установлены стойки регистрации, информационные табло и указатели, работают эскалаторы и лифт. Главная загвоздка — завершение технического оснащения пункта пропуска и оборудование его необходимой инфраструктурой по обеспечению безопасности границы.

«Контракт нами заключен до декабря текущего года по техническому оснащению воздушного пункта пропуска. Но в соответствии с указаниями Юрия Трутнева, по просьбе губернатора, мы сейчас оптимизируем совместную работу с государственным контрольным органом по возможному сокращению сроков данного контракта. Такая возможность у нас сегодня существует», — отметил первый заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Константин Лазарев.

Напомним, сейчас из Хабаровска открыты полеты в три страны: Китай, Таиланд и Узбекистан. Уже есть договоренность о возобновлении с лета рейсов во Вьетнам. Сделать их планируют круглогодичными.

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