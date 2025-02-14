Срок сдачи международного терминала Хабаровского аэропорта откладывается на неопределенное время

Сейчас в новом терминале закончены все работы. Установлены стойки регистрации, информационные табло и указатели, работают эскалаторы и лифт. Главная загвоздка — завершение технического оснащения пункта пропуска и оборудование его необходимой инфраструктурой по обеспечению безопасности границы.
«Контракт нами заключен до декабря текущего года по техническому оснащению воздушного пункта пропуска. Но в соответствии с указаниями Юрия Трутнева, по просьбе губернатора, мы сейчас оптимизируем совместную работу с государственным контрольным органом по возможному сокращению сроков данного контракта. Такая возможность у нас сегодня существует», — отметил первый заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Константин Лазарев.
Напомним, сейчас из Хабаровска открыты полеты в три страны: Китай, Таиланд и Узбекистан. Уже есть договоренность о возобновлении с лета рейсов во Вьетнам. Сделать их планируют круглогодичными.