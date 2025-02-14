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Эксперт Сазонов заявил о важности метро для развития Самары

Специалист по транспорту объяснил, почему развитие Самары невозможно без метро.

Источник: Комсомольская правда

Недавно в одном из интервью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сказал, что не видит перспектив в развитии метро в Самаре, что оно мало загружено, и лучше развивать другие виды транспорта. Но не все с этим мнением согласны.

Специалист по транспорту Андрей Сазонов считает, что метро является неотъемлемой частью Самары, и развитие города невозможно без подземки. Он уверен, что решить проблему с загруженностью метро можно в долгосрочной перспективе.

В качестве примера эксперт привел Нижний Новгород, где две новые станции метро кардинально изменили ситуацию, а еще две позволят увеличить пассажиропоток в 2,5 раза. Об этом Андрей Сазонов рассказал в ходе виртуального круглого стола, который проводил Волга Ньюс. Между тем, в Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная», открыть ее планируют в 2026 году.

метро