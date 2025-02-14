Юрий Слюсарь поставил перед строительной отраслью Ростовской области задачи на 2025 год

В 2025 году и в среднесрочной перспективе строительному комплексу Дона необходимо сосредоточиться на реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В этом году предстоит переселить из аварийного жилья 1400 человек. Нужен постоянный контроль качества и мониторинг результативности при приобретении жилья для детей-сирот. Начнется первый этап реконструкции больницы скорой медицинской помощи Таганрога. Предстоит завершить начатое строительство школ, чтобы обеспечить местами более 6700 учеников. Продолжится возведение и проектирование других учреждений образования, культуры, здравоохранения.
Всего на реализацию задач в строительной отрасли в этом году предусмотрено 19,7 млрд рублей, из них 16,9 млрд рублей — из областного бюджета, 2,6 млрд рублей — из федерального.
Глава региона потребовал ускорить завершение социально важных объектов-долгостроев, в частности — стадиона «Шахтер».
— Социально значимый объект стал фактически триггером отношения жителей к власти в городе Шахты. Отдельно доложите… Стадион «Шахтер» в городе Шахты надо точно завершить в 2025 году. Ну, нельзя десять лет реконструировать старый советский стадион без каких-то огромных технических, технологических проблем при выделенных деньгах! Там же степень освоения невысокая, не выбран даже аванс! Видимо, есть какая-то комплексная проблема. Но этого не объяснить шахтинцам, которые каждый день ездят мимо этого огромного, затянутого зеленой сеткой памятника государственной неэффективности. И минстрою вместе с муниципалитетом нужно доводить объект до финала, — поручил Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.