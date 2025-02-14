Юрий Слюсарь поставил перед строительной отраслью Ростовской области задачи на 2025 год

— Социально значимый объект стал фактически триггером отношения жителей к власти в городе Шахты. Отдельно доложите… Стадион «Шахтер» в городе Шахты надо точно завершить в 2025 году. Ну, нельзя десять лет реконструировать старый советский стадион без каких-то огромных технических, технологических проблем при выделенных деньгах! Там же степень освоения невысокая, не выбран даже аванс! Видимо, есть какая-то комплексная проблема. Но этого не объяснить шахтинцам, которые каждый день ездят мимо этого огромного, затянутого зеленой сеткой памятника государственной неэффективности. И минстрою вместе с муниципалитетом нужно доводить объект до финала, — поручил Юрий Слюсарь.