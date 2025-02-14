В городе Башкирии обновят биологические очистные сооружения

«Текущая пропускная способность биологических очистных сооружений составляет 13 тысяч кубометров в сутки. При этом во время весенних паводков фактический объем пропускаемых стоков может достигать 34 тысяч кубометров. Ожидается, что после реконструкции мощность сооружений увеличится до 41 тысячи. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2026 года», — рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.