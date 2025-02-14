В городе Башкирии обновят биологические очистные сооружения

Сооружения, введенные в эксплуатацию в 1978 году, нуждались в обновлении. Сейчас специалисты уже приступили к заливке стены фундамента насосной станции сброса очищенного стока и монтажу металлоконструкции здания блока обезвоживания осадка. Также решается вопрос о техническом присоединении объекта к сетям электроснабжения. Помимо работ на самих очистных сооружениях озеленят и благоустроят прилегающую территорию.
Куратором программы инфраструктурных бюджетных кредитов выступает минстрой России, оператором — Фонд развития территорий.
«Текущая пропускная способность биологических очистных сооружений составляет 13 тысяч кубометров в сутки. При этом во время весенних паводков фактический объем пропускаемых стоков может достигать 34 тысяч кубометров. Ожидается, что после реконструкции мощность сооружений увеличится до 41 тысячи. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2026 года», — рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.
По словам генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, обновленные очистные сооружения позволят повысить качество и надежность коммунальных услуг в городе, где проживает более 140 тысяч человек, а также улучшить экологическую ситуацию на реке Кама.