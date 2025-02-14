Совмин Беларуси изменил размер командировочных при поездках за границу. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Романом Головченко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Документом были скорректированы размеры суточных для 46 стран, а также расходы на аренду жилья для 40 стран. Так, в случае командировки в Иран суточные будут 40 долларов, а за аренду жилья возместят 150 долларов. При командировках в ОАЭ размер суточных указан в 110 долларов, а расходы на жилье — 200 долларов.
Сообщается, что размер суточных при командировках в Россию установлен в 25 долларов, а расходы на жилье — 80. При этом для Москвы и Санкт-Петербурга размер суточных варьируется в пределах 40 долларов, а расходов на жилье — 145. При командировках Германию суточные составят 80 евро, расходы на жилье — 145 евро.
Тем временем МИД сообщил, что граждан Беларуси нет среди пострадавших из-за наезда авто в Мюнхене.
Ранее Совмин обнародовал новые тарифы на газ и отопление в 2025 году в Беларуси.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении.