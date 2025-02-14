Совмин Беларуси изменил размер командировочных при поездках за границу

Документом были скорректированы размеры суточных для 46 стран, а также расходы на аренду жилья для 40 стран. Так, в случае командировки в Иран суточные будут 40 долларов, а за аренду жилья возместят 150 долларов. При командировках в ОАЭ размер суточных указан в 110 долларов, а расходы на жилье — 200 долларов.