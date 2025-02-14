Администрация Владивостока объявила о планах ремонта улиц на 2025 год

Владивосток готовится к масштабному ремонту дорог в 2024 году. Как сообщила пресс-служба администрации города, работы будут проводиться в рамках нескольких программ, включая национальный проект «Инфраструктура для жизни», специальный казначейский кредит, субсидии правительства Приморья и средства городского бюджета. Уже сейчас управление дорог формирует списки адресов, где ремонт начнётся в первую очередь, и готовит документы для поиска подрядчиков.
Первым этапом станет устранение ям и неровностей, образовавшихся за зиму. Этими работами займутся бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» (СГТ) и подрядные организации, закреплённые за каждым районом. Параллельно начнётся ремонт проездов и тротуаров. В приоритете — восстановление дорожного покрытия на улицах Зои Космодемьянской, Шошина, Кирова, 1-й Морской, Адмирала Кузнецова, Котельникова, Чкалова, проспекте 100-летия Владивостока, а также на улицах Ёлочной, Черёмуховой и Уссурийской. Список адресов будет дополняться.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован комплексный ремонт на улицах Жигура, Стрелочной и перекрёстке Новороссийская — Басаргина. Кроме того, в планах на этот год — завершение строительства съезда и выезда с трассы Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла, а также ремонт улицы Адмирала Горшкова, перекрёстка Русская — проспект 100-летия Владивостока и дороги к кёрлинг-центру.
Работы будут выполняться как силами СГТ, так и привлечёнными специализированными компаниями. Администрация города подчёркивает, что ремонт будет проводиться как локально, так и комплексно, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу.