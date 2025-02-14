Администрация Владивостока объявила о планах ремонта улиц на 2025 год

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован комплексный ремонт на улицах Жигура, Стрелочной и перекрёстке Новороссийская — Басаргина. Кроме того, в планах на этот год — завершение строительства съезда и выезда с трассы Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла, а также ремонт улицы Адмирала Горшкова, перекрёстка Русская — проспект 100-летия Владивостока и дороги к кёрлинг-центру.