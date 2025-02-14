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«ИрАэро» отменила один рейс из Перми в Баку

В аэропорту Большое Савино отменен рейс авиакомпании «ИрАэро» до Баку (Азербайджан), запланированный на 18 февраля (вторник).

Источник: Соцсети

Согласно онлайн-табло, следующий перелет по заданному направлению состоится только 25 февраля. В пресс-службе аэропорта корректировку расписания авиакомпании не комментируют. По одной из версий, на отмененный рейс не удалось продать билеты.

Ранее сообщалось, что «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку до конца марта 2025 года, а еженедельные рейсы запланировала на вторники.

Рейсы по маршруту Пермь — Баку осуществляются на воздушном судне Superjet, время в пути составляет 3 часа 10 минут. Цены на билеты по направлению варьировались от 15,6 тыс. до 20 тыс. руб.