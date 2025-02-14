На банковскую карту, на почте, с доставкой на дом. В Минтруда напомнили о способах выплаты пенсий

Однако некоторые категории имеют выбор получать пенсию на почте (в том числе с доставкой на дом) или через банк. Это инвалиды, пенсионеры, проживающие в сельской местности. А также граждане в возрасте старше 70 лет, получатели, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению, соответствующее функциональному классу 3 и выше, или осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и получающие пособие по уходу за этим ребенком-инвалидом. Выбирать могут и зарегистрированные по месту жительства в одном жилом помещении с инвалидом I группы, получающим пенсию через объект почтовой связи, или граждане, не имеющие документов, удостоверяющих личность, в отношении которых органами внутренних дел выданы заключения о подтверждении личности для целей пенсионного обеспечения.