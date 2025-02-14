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На банковскую карту, на почте, с доставкой на дом. В Минтруда напомнили о способах выплаты пенсий

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие способы выплаты пенсии существуют в Беларуси, напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В ведомстве отметили, что с 1 июля 2024 года пенсионерам в возрасте до 70 лет, проживающим в городах, выплата пенсии осуществляется через базовый банковский счет, открытый для ее получения как с выпуском карточки, так и без ее выпуска.

Однако некоторые категории имеют выбор получать пенсию на почте (в том числе с доставкой на дом) или через банк. Это инвалиды, пенсионеры, проживающие в сельской местности. А также граждане в возрасте старше 70 лет, получатели, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению, соответствующее функциональному классу 3 и выше, или осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и получающие пособие по уходу за этим ребенком-инвалидом. Выбирать могут и зарегистрированные по месту жительства в одном жилом помещении с инвалидом I группы, получающим пенсию через объект почтовой связи, или граждане, не имеющие документов, удостоверяющих личность, в отношении которых органами внутренних дел выданы заключения о подтверждении личности для целей пенсионного обеспечения.

Расходы на доставку (выплату) пенсий через почту вышеуказанным категориям граждан осуществляются за счет средств бюджета фонда социальной защиты.

Кроме того, если гражданин, проживающий в городе, не относится к вышеперечисленным категориям, при желании он может также получать пенсию через почту, но с оплатой за счет собственных средств оказываемой ему услуги по выплате (доставке) пенсии почте.

Размеры тарифов за выплату или доставку пенсий применяются только в отношении граждан, выбравших способ получения пенсионных выплат через почту с оплатой услуги за счет собственных средств. При выплате пенсии в операционной кассе почты — Br1,8, при доставке пенсии на дом — Br8,5. Плата будет взиматься за каждую выплату или доставку пенсий.

экономика