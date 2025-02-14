Новое горнодобывающее предприятие строят в Хабаровском крае

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края напоминает, что на территории семи муниципальных районов края в настоящее время активно реализуются восемь крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли. Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 450 млрд рублей. В ближайшей перспективе ожидается появление новых мощностей в сфере добычи полезных ископаемых в Амурском, Нанайском, Аяно-Майском, Ульчском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах и в районе имени Полины Осипенко.