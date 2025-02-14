Новое горнодобывающее предприятие строят в Хабаровском крае

В течение пяти лет на месторождении Чульбаткан планируется построить новое горнодобывающее предприятие. Этот крупный инвестиционный проект окажет значительное влияние на экономическое развитие района имени Полины Осипенко и всего региона. По поручению губернатора края Дмитрия Демешина, проект находится под патронажем, как сообщает ИА AmurMedia.
Месторождение Чульбаткан расположено в 820 км от Хабаровска, юго-западнее села Херпучи. Его вероятные запасы золота оцениваются примерно в 3 млн унций. Строительство горнодобывающего предприятия осуществляет ООО «Удинск Золото», входящее в Группу «Полюс». В 2025 году планируется инвестировать в проект 8,1 млрд рублей, а ввод готового объекта намечен на 2029 год. Успешная реализация проекта обеспечивается постоянным взаимодействием предприятия с правительством края и министерством природных ресурсов региона.
«Полюс» придерживается высоких стандартов социальной обеспеченности для своих работников. Вахтовый поселок оборудован вертолетной площадкой, библиотекой, спортзалом и даже небольшим кинозалом. На участке продолжаются геологоразведочные работы, функционирует дробильно-сортировочный комплекс и закуплена дорожно-строительная техника, как отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев после визита на предприятие.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края напоминает, что на территории семи муниципальных районов края в настоящее время активно реализуются восемь крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли. Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 450 млрд рублей. В ближайшей перспективе ожидается появление новых мощностей в сфере добычи полезных ископаемых в Амурском, Нанайском, Аяно-Майском, Ульчском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах и в районе имени Полины Осипенко.