В Волгоградской области в 2025 году вырастет размер родительского капитала

Как проинформировали в администрации Волгоградской области, право на получение выплаты имеют многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума региона. При расчете учитываются все дети, рожденные одной матерью, в том числе и от предыдущих браков.
Чтобы оформить родительский капитал или получить подробную консультацию, волгоградцы могут обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.
Отметим, с текущего года соответствующая мера поддержки была включена в региональную программу по повышению рождаемости «Многодетная семья».
Добавим, в Волгоградской области с 2025 года начали действовать новые региональные меры поддержки для многодетных семей и беременных женщин, соответствующие инициативы были предложены губернатором Андреем Бочаровым. Например, будущим мамам-студенткам очной формы обучения, вставшим на учет по беременности с 1 января текущего года, предоставят единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. А многодетные молодые родители могут получить единовременную выплату в 300 тыс. рублей.