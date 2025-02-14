В Волгоградской области в 2025 году вырастет размер родительского капитала

Добавим, в Волгоградской области с 2025 года начали действовать новые региональные меры поддержки для многодетных семей и беременных женщин, соответствующие инициативы были предложены губернатором Андреем Бочаровым. Например, будущим мамам-студенткам очной формы обучения, вставшим на учет по беременности с 1 января текущего года, предоставят единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. А многодетные молодые родители могут получить единовременную выплату в 300 тыс. рублей.