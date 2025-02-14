В Волгограде закупают 50 автобусов за 1 миллиард

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 15 автобусов большой вместимости планируется поставить до 30 апреля 2025 года, а еще 35 транспортных средств средней вместимости — до 31 июля этого же года. Начальная цена контракта составила 1 миллиард 89 миллиона рублей.
Как следует из технического задания, автобусы должны быть оснащены системами видеонаблюдения, ГЛОНАСС, а также бескондукторной системой оплаты проезда. Материал для обивки сидений в автобусах должен также иметь структуру, позволяющую влажную чистку и санитарную ежедневную уборку, а материал обшивки быть стойким к обтиранию.
Новые автобусы должны быть доступными для маломобильных групп граждан, а также оснащены системой автоматического объявления остановок и другими атрибутами современного транспорта.
Согласно данным сайта госзакупок, расплатиться за поставленные в лизинг автобусы муниципальное предприятие планирует до февраля 2026 года. А победителя аукциона определят в начале марта.