В Волгограде закупают 50 автобусов за 1 миллиард

Как следует из технического задания, автобусы должны быть оснащены системами видеонаблюдения, ГЛОНАСС, а также бескондукторной системой оплаты проезда. Материал для обивки сидений в автобусах должен также иметь структуру, позволяющую влажную чистку и санитарную ежедневную уборку, а материал обшивки быть стойким к обтиранию.