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Лицензирование вывоза отходов стекла продлили в Беларуси

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение ввести лицензирование экспорта отходов тарного стекла, это предусмотрено постановлением Совмина № 90 от 13 февраля, которое в пятницу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Согласно документу, вывоз из страны в государства — члены ЕАЭС, а также в страны, которые не входят в ЕАЭС, отходов тарного стекла будет осуществляться по разовым лицензиям, причем вне зависимости от происхождения этой продукции при ее помещении под таможенную процедуру экспорта.

Выдавать лицензии будет министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Минстройархитектуры. Согласовывать выдачу лицензий строительное ведомство должно бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня представления необходимых для этого документов.

Перечень документов, а также порядок выдачи лицензий и основания для отказа и исключения определен постановлением. Так, например, в лицензии могут отказать, если у внутреннего рынка есть потребность в этой продукции.

Помимо этого, в постановлении расписаны исключения. В частности, решение белорусского правительства не будет распространяться на товары, которые перемещаются в рамках транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Беларуси.

Совмин поручил МИД уведомить ЕЭК о введении этой меры нетарифного регулирования, а осуществлять контроль за вывозом отходов тарного стекла поручено Таможенному комитету республики.

Документ вступит в силу после официального опубликования и будет действовать в течении шести месяцев.

В июле прошлого года правительство Беларуси вводило лицензирование на экспорт стеклобоя, скрапа и других отходов стекла. Это решение также было введено на полгода.

Кроме того, в мае 2023-го аналогичное решение касалось экспорта отдельных видов стекла и изделий из него. В январе 2024-го его продлили еще на шесть месяцев.

экономика
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