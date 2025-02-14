Лицензирование вывоза отходов стекла продлили в Беларуси

Согласно документу, вывоз из страны в государства — члены ЕАЭС, а также в страны, которые не входят в ЕАЭС, отходов тарного стекла будет осуществляться по разовым лицензиям, причем вне зависимости от происхождения этой продукции при ее помещении под таможенную процедуру экспорта.