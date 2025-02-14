Лицензирование вывоза отходов стекла продлили в Беларуси

Согласно документу, вывоз из страны в государства — члены ЕАЭС, а также в страны, которые не входят в ЕАЭС, отходов тарного стекла будет осуществляться по разовым лицензиям, причем вне зависимости от происхождения этой продукции при ее помещении под таможенную процедуру экспорта.
Выдавать лицензии будет министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Минстройархитектуры. Согласовывать выдачу лицензий строительное ведомство должно бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня представления необходимых для этого документов.
Перечень документов, а также порядок выдачи лицензий и основания для отказа и исключения определен постановлением. Так, например, в лицензии могут отказать, если у внутреннего рынка есть потребность в этой продукции.
Помимо этого, в постановлении расписаны исключения. В частности, решение белорусского правительства не будет распространяться на товары, которые перемещаются в рамках транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Беларуси.
Совмин поручил МИД уведомить ЕЭК о введении этой меры нетарифного регулирования, а осуществлять контроль за вывозом отходов тарного стекла поручено Таможенному комитету республики.
Документ вступит в силу после официального опубликования и будет действовать в течении шести месяцев.
В июле прошлого года правительство Беларуси вводило лицензирование на экспорт стеклобоя, скрапа и других отходов стекла. Это решение также было введено на полгода.
Кроме того, в мае 2023-го аналогичное решение касалось экспорта отдельных видов стекла и изделий из него. В январе 2024-го его продлили еще на шесть месяцев.