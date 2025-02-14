Минсельхоз: нашествия саранчи в Нижегородской области не будет

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном минсельхозе. Там отметили, что область не входит в список регионов, упомянутых в докладе ФГБУ Россельхозцентра об угрозе нашествия саранчи. В ведомстве добавили: региональный филиал Россельхозцентра регулярно проводит фитосанитарный мониторинг. И по его итогам в 2024 году на всей обследованной площади 231,63 тысячи га сельхозугодий саранчовых вредителей не обнаружено. Проверки продолжат в весенне-летний период.