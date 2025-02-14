Владислав Булгаков: «Если уж метро есть, то нужно над ним работать»

— Тема с самарским метрополитеном неоднозначная — многие эксперты говорят, что в Самаре этот вид транспорта просто не нужен. Но я считаю, что если уж метро есть, то нужно над ним работать. Очевидно, чтобы в Самаре метро было востребовано пассажирами, необходимо продолжать строить первую линию метро после станции «Театральная», вглубь центра.