Владислав Булгаков: «Если уж метро есть, то нужно над ним работать»

Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются «от слишком дорого» до «город-миллионник без метро встанет в пробках».
Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.
Владислав Булгаков, транспортный аналитик:
— Тема с самарским метрополитеном неоднозначная — многие эксперты говорят, что в Самаре этот вид транспорта просто не нужен. Но я считаю, что если уж метро есть, то нужно над ним работать. Очевидно, чтобы в Самаре метро было востребовано пассажирами, необходимо продолжать строить первую линию метро после станции «Театральная», вглубь центра.
Чтобы метрополитен работал более эффективно, необходима оптимизация маршрутной сети, в рамках которой придётся урезать ряд магистральных маршрутов, дублирующих метро. Это достаточно кардинальная мера, но если стоит задача превратить этот вид транспорта из «воздуховоза» в массовый транспорт, то иных путей я не вижу.
При этом метро должно быть максимально интегрировано с другими видами транспорта. В первую очередь тарифной системой с выгодными проездными и бесплатными пересадочными билетами. И желательно включить в эту систему пригородные поезда.