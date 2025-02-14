Энергоблок Нововоронежской АЭС остановили для ремонта

В четверг, 13 февраля, в 3.50 энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС отключили от сети для проведения планового ремонта. Об этом сообщили на странице атомной станции ВКонтакте.
Специалисты АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» отремонтируют основное и вспомогательное оборудование. Также они проведут перегрузку активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие.
На АЭС отметили, что плановый ремонт призван обеспечить надежную работу энергоблока.
Предположительно, работы продлятся пять недель. После окончания ремонта энергоблок снова включат в сеть.