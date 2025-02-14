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Энергоблок Нововоронежской АЭС остановили для ремонта

Его отключили от сети ночью 13 февраля.

Источник: Нововоронежская АЭС ВКонтакте

В четверг, 13 февраля, в 3.50 энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС отключили от сети для проведения планового ремонта. Об этом сообщили на странице атомной станции ВКонтакте.

Специалисты АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» отремонтируют основное и вспомогательное оборудование. Также они проведут перегрузку активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие.

На АЭС отметили, что плановый ремонт призван обеспечить надежную работу энергоблока.

Предположительно, работы продлятся пять недель. После окончания ремонта энергоблок снова включат в сеть.

ЖКХ