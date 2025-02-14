Новый тариф на сбор и вывоз мусора утвердили в Астане

Выступая на заседании маслихата, руководитель управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Даулет Доскулов заявил, что тариф в столице не менялся на протяжении пяти лет.
Действующий тариф составляет 390 тенге в месяц на одного человека. За 5 лет, с 2019 года, тариф оставался неизменным, тогда как в Алматы он составляет уже 718 тенге. В шести небольших городах страны, с населением в среднем 300 тысяч человек, тариф вырос до 400−500 тенге. Непринятие своевременных мер приводит к критическим последствиям. Летом 2024 года в столице из-за несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов возникло социальное напряжение. Причинами этого стали увеличение численности населения, рост объема твердых бытовых отходов, а также увеличение расходов, связанных с обслуживанием. Чтобы избежать подобных проблем, в прошлом году в разрезе районов города были определены три мусоровывозящие компании: в районе Алматы-Сарайшык — компания Zero Waste, в районе Есиль-Нура — компания "Тазажыр-Капитал.
По словам Доскулова, для выполнения своих обязательств компании за счет собственных средств закупили 100 новых мусоровозов на сумму 4,1 миллиарда тенге и 15 тысяч новых контейнеров на сумму около 1 миллиарда тенге. Также было внедрено специализированное программное обеспечение, позволяющее в режиме онлайн отслеживать маршруты мусоровозов, состояние контейнеров и их заполняемость.
При росте численности населения на 36 процентов расходы на вывоз мусора увеличились на 103 процента. Фактические затраты предприятий в 2019 году составили 260 миллионов тенге, а в 2024 году — уже 544 миллиона тенге. Эти цифры демонстрируют, что при действующем тарифе сфера нерентабельна для бизнеса. Почти половина всех расходов в данной сфере — это затраты на фонд оплаты труда. В целом отрасль создает порядка 1000 рабочих мест.
Руководитель управления пояснил, что тариф формируется исходя из доходов (платежей от жителей за оказанные услуги), рентабельности предприятий и расходов.
Учитывая все ранее представленные замечания и предложения, предлагается утвердить тариф: 637 тенге на одного жителя благоустроенного сектора и 679 тенге на одного жителя неблагоустроенного сектора.
Только в столице в рамках действующих тарифов предусмотрены льготные скидки от 25 до 100 процентов в зависимости от категории граждан. В новой редакции предлагается также охватить льготами семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и многодетные семьи.
Принятие нового тарифа позволит обеспечить бесперебойную работу сортировочных компаний и повысить уровень сортировки до 20 процентов, стабилизировать работу полигонов и исключить аварийность мусоровозов, обеспечить налоговые поступления и пополнение ликвидационного фонда, частично финансировать госпрограммы, гарантировать качественное оказание услуг и внедрить бесплатные социальные сервисы", — заявил Даулет Доскулов.
Он подчеркнул, что по проекту проведены публичные обсуждения на портале «Открытые НПА», получены все необходимые заключения для нормативно-правовых актов. Проект не противоречит действующему законодательству Казахстана и прошел обсуждение рабочей группы с участием депутатов маслихата и экспертов.