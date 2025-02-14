Новый тариф на сбор и вывоз мусора утвердили в Астане

Действующий тариф составляет 390 тенге в месяц на одного человека. За 5 лет, с 2019 года, тариф оставался неизменным, тогда как в Алматы он составляет уже 718 тенге. В шести небольших городах страны, с населением в среднем 300 тысяч человек, тариф вырос до 400−500 тенге. Непринятие своевременных мер приводит к критическим последствиям. Летом 2024 года в столице из-за несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов возникло социальное напряжение. Причинами этого стали увеличение численности населения, рост объема твердых бытовых отходов, а также увеличение расходов, связанных с обслуживанием. Чтобы избежать подобных проблем, в прошлом году в разрезе районов города были определены три мусоровывозящие компании: в районе Алматы-Сарайшык — компания Zero Waste, в районе Есиль-Нура — компания "Тазажыр-Капитал.