Кубанский бизнес получил более 10 млрд рублей поддержки — Кондратьев

По словам Кондратьева, кубанские фонды входят в число лучших в стране и постоянно улучшают свои программы. Например, в 2024 году Фонд микрофинансирования стал лидером в России по объёму выданных микрозаймов — более 2,5 млрд рублей. Фонд развития бизнеса также входит в топ-10 гарантийных организаций страны, благодаря его поручительствам предприниматели смогли привлечь кредиты на 7,8 млрд рублей, — отметил Кондратьев.