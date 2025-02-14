Кубанский бизнес получил более 10 млрд рублей поддержки — Кондратьев

Региональные фонды Кубани оказали масштабную помощь малому и среднему бизнесу в 2024 году. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» предприниматели получили более 10 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает ИА KrasnodarMedia.
По словам Кондратьева, кубанские фонды входят в число лучших в стране и постоянно улучшают свои программы. Например, в 2024 году Фонд микрофинансирования стал лидером в России по объёму выданных микрозаймов — более 2,5 млрд рублей. Фонд развития бизнеса также входит в топ-10 гарантийных организаций страны, благодаря его поручительствам предприниматели смогли привлечь кредиты на 7,8 млрд рублей, — отметил Кондратьев.
Чаще всего за льготными микрозаймами обращаются представители сельского хозяйства, производства и транспортной отрасли. Фонд микрофинансирования предлагает 20 программ, по которым можно получить до 5 миллионов рублей на срок до трёх лет под ставку от 0,1% до 6,5% годовых.
В 2025 году фонд расширил поддержку для малых технологических компаний. В программы «Старт», «Фермер», «Промышленник», «Бизнес Оборот», «Бизнес Инвест», «Кино», «IT Технологии», «Отельер», «Социальный» и «Новотех» внесены изменения, позволяющие таким компаниям получать займы под 0,1% годовых.
Ранее сообщалось, Краснодар занял 10-е место в рейтинге городов России по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП). Исследование провела цифровая платформа «Росинфра»(18+). За год центр Кубани поднялся на три пункта, укрепив свои позиции среди 20 лучших городов страны.