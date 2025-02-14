В Белгороде диаспора захотела поговорить с родственниками погибших фельдшеров

«У нас сейчас альтернатива уголовному наказанию, вплоть до прекращения уголовного дела — это перемещение на территорию, где проводится СВО. Это можно рассматривать как наказание, потому что неизвестно, выйдет ли оттуда человек живым. Мы, конечно, знаем, как и на СВО устраиваются: к примеру, один адвокат, которого в очередной раз лишили лицензии. По телевизору мы видели, что он командир танка, а оказалось, что и рядом с танком не стоял», — заявил Лысаков «Газете.Ru».