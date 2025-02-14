В кафе, ресторанах и отелях Молдовы цены опять вырастут: Власть повышает налоги в сфере HORECA

Налог на добавленную стоимость в секторе HORECA возвращается с 14 февраля к ставке 8%, до этого он был 6%.
Как сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС), возврат к ставке НДС 8% происходит в связи с окончанием 13 февраля 2025 года срока действия чрезвычайного положения на всей территории РМ.
Ставка в размере 8% будет применяться к услугам по размещению, независимо от категории комфортности, в гостинице, апарт-отеле, мотеле, туристической вилле, бунгало, туристическом гостевом доме, агротуристическом гостевом доме, кемпинге, лагере отдыха.
С 16 декабря 2024 года, когда в Республике Молдова вступило в силу решение о введении чрезвычайного положения, для сектора HORECA действовала пониженная ставка НДС в размере 6%.