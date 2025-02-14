Предприятие по выпуску готовых блюд появится в ТиНАО

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки участка, расположенного в Краснопахорском районе ТиНАО. Здесь возведут промышленно-производственный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На участке в Краснопахорском районе разместится промышленно-производственный комплекс по выпуску готовых блюд. После внесения изменений в правила землепользования и застройки суммарная поэтажная площадь здания увеличится на 18 тысяч квадратных метров — с 58 до 76 тысяч. Инвестиции в реализацию проекта составят около 7,5 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.
Предприятие станет частью крупного пищевого кластера, который формируется в Краснопахорском районе.
«Масштабные инвестиционные проекты получают всестороннюю поддержку по поручению Сергея Собянина и способствуют активному развитию транспортной и промышленной инфраструктуры столицы. Для строительства пищевого производства город на особых условиях предоставил около 20 гектаров земли. Трудоустроиться на предприятие смогут около тысячи человек», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Проектирование промышленных объектов играет одну из ключевых ролей в обеспечении функциональности, безопасности и устойчивости развития городской среды. При разработке учитываются не только технологические процессы, но и их интеграция в существующую инфраструктуру для создания взаимосвязи объектов с транспортной сетью.
«Участок находится в Троицком округе Москвы по адресу: квартал 216, земельный участок № 5/1. За изменением технико-экономических показателей обратился сам заказчик. В результате это позволит увеличить площадь здания и обеспечить объект новыми функциональными зонами», — уточнила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).
Инвестор проекта занимается поставкой блюд и полуфабрикатов для пассажирских скоростных поездов, а также для социальных объектов, медицинских учреждений, государственных и коммерческих предприятий по всей стране. Компания уже имеет собственные производственные мощности в Москве и Санкт-Петербурге.
Как отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, участок неподалеку от деревни Троицкое предоставлен инвестору на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта по ставке один рубль в год. Для таких объектов в столице действует особый порядок выделения земли для строительства без проведения торгов. Договор заключен на пять лет, в течение которых строительство должно быть завершено.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года Москва предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.
Правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют разрешенные виды деятельности в определенных местах и требования к проектированию и возведению зданий.