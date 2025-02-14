Предприятие по выпуску готовых блюд появится в ТиНАО

Как отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, участок неподалеку от деревни Троицкое предоставлен инвестору на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта по ставке один рубль в год. Для таких объектов в столице действует особый порядок выделения земли для строительства без проведения торгов. Договор заключен на пять лет, в течение которых строительство должно быть завершено.