31 туристический инвестпроект получил господдержку в Волгоградской области

В 2024 году на развитие туризма в Волгоградской области выделили 430 миллионов рублей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Господдержку получил 31 инвестиционный проект. Деньги потратили на модульные дома, кемпинги, строительство причалов и других объектов. Об этом накануне на брифинге рассказала замгубернатора Анна Писемская.
С господдержкой не только строили новые турбазы, кемпинги и глэмпинги, но и закупали туристическое оборудование, разрабатывали новые маршруты и устанавливали системы навигаций, оборудовали пляжи и бассейны, детские и спортивные площадки.
Один из таких проектов — центр семейного отдыха «Новая Бакалда» в Среднеахтубинском районе. За два года он уже может разместить 200 туристов, всего предусмотрено 668 мест. Объем инвестиций на первом этапе составил миллиард рублей, в том числе 340 миллионов господдержки.
Долю туристической отрасли в валовом региональном продукте к 2034 году власти планируют нарастить до 5%, а турпоток за пять лет — до 3 миллионов человек. В 2024-м регион посетили 2 миллиона путешественников.