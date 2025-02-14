31 туристический инвестпроект получил господдержку в Волгоградской области

Один из таких проектов — центр семейного отдыха «Новая Бакалда» в Среднеахтубинском районе. За два года он уже может разместить 200 туристов, всего предусмотрено 668 мест. Объем инвестиций на первом этапе составил миллиард рублей, в том числе 340 миллионов господдержки.