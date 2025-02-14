Жилому комплексу в Набережных Челнах дали название в честь КАМАЗа

«Как уже сказал Рустам Нургалиевич [Минниханов], жилье — это основа стабильности и уверенности в будущем. Сегодня у работников КАМАЗа есть отличные возможности для создания крепкой семейной жизни, а также для того, чтобы работать в одном из лучших предприятий нашей страны. Мы все вместе делаем важные дела», — добавил он.