Жилому комплексу в Набережных Челнах дали название в честь КАМАЗа

«Весь этот огромный массив, по согласованию с Рустамом Нургалевичем [Миннихановым], Сергеем Анатольевичем [Когогиным], 78-й комплекс, мы называем с сегодняшнего дня “Жилой комплекс КАМАЗа”, — сказал мэр города Наиль Магдеев.
Градоначальник выразил благодарность работникам КАМАЗа, а также руководству республики и Государственному жилищному фонду за оказанную поддержку крупнейшему предприятию региона.
«Набережные Челны — родина легендарных КАМАЗов. КАМАЗ и наш город — это единое целое. Безусловно, поддержка градообразующего предприятия оказывает положительное влияние как на развитие самого КАМАЗа, так и на социально-экономическое развитие города», — отметил Магдеев.
Он подчеркнул важность жилищных программ, отметив, что жилье — это не просто крыша над головой, а продолжение жизни.
«Как уже сказал Рустам Нургалиевич [Минниханов], жилье — это основа стабильности и уверенности в будущем. Сегодня у работников КАМАЗа есть отличные возможности для создания крепкой семейной жизни, а также для того, чтобы работать в одном из лучших предприятий нашей страны. Мы все вместе делаем важные дела», — добавил он.
Особые слова благодарности Магдеев выразил Сергею Когогину и Муниру Гайнуллину.
Напомним, что Раис РТ Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Набережных Челнах.