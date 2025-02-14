Свердловчане накопили на спецсчетах для капремонта 6 млрд рублей

Согласно данным структуры, взносы на капитальный ремонт осуществляют собственники квартир в 27 тысячах зданий. Из них почти четверть — 6,5 тысячи домов — имеют специальные счета для накопления средств. Эксперты фиксируют растущий интерес собственников к этому способу финансирования. На протяжении 2014−2024 годов число домов с такими счетами увеличилось в три раза — с 2 до 6,5 тысячи. За 10 лет жители Урала накопили более 35 миллиардов рублей на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, и в 4370 домах были проведены такие ремонты.