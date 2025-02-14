Свердловчане накопили на спецсчетах для капремонта 6 млрд рублей

В Свердловской области владельцы жилья смогли накопить за 2024 год на специализированных счетах 6 миллиардов рублей, из которых 4,1 миллиарда были направлены на капитальный ремонт. В основном проводились работы по обновлению инженерных систем, крыш, лифтов, фасадов и окон в общих зонах с целью повышения энергосбережения, сообщает региональный департамент государственного жилищного и стройнадзора.
Согласно данным структуры, взносы на капитальный ремонт осуществляют собственники квартир в 27 тысячах зданий. Из них почти четверть — 6,5 тысячи домов — имеют специальные счета для накопления средств. Эксперты фиксируют растущий интерес собственников к этому способу финансирования. На протяжении 2014−2024 годов число домов с такими счетами увеличилось в три раза — с 2 до 6,5 тысячи. За 10 лет жители Урала накопили более 35 миллиардов рублей на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, и в 4370 домах были проведены такие ремонты.
В департаменте напоминают, что владельцы жилья имеют право на основании решения общего собрания провести капитальный ремонт раньше сроков, установленных региональной программой, но для этого на специальном счете необходимо наличие достаточных средств. Для начала ремонта в доме с использованием специального счета необходимо соблюдать определенные правила. Они касаются как мнения собственников, так и самого хода работ.