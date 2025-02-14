Совмин Беларуси продлил лицензирование экспорта отходов стекла

В документе сказано, что лицензирование экспорта отходов стекла было продлено на шесть месяцев. Согласно постановлению, вывоз отходов тарного стекла из Беларуси в страны — члены ЕАЭС, а также страны, которые не входят в названную организацию, будет осуществляться по разовым лицензиям.