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Совмин Беларуси продлил лицензирование экспорта отходов стекла

Белорусское правительство приняло решение продлить лицензирование экспорта отходов стекла.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси продлил лицензирование экспорта отходов стекла. Это следует из постановления белорусского правительства № 90 от 13 февраля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В документе сказано, что лицензирование экспорта отходов стекла было продлено на шесть месяцев. Согласно постановлению, вывоз отходов тарного стекла из Беларуси в страны — члены ЕАЭС, а также страны, которые не входят в названную организацию, будет осуществляться по разовым лицензиям.

Их будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства. Сказано, что согласовать выдачу лицензий Минстройархитектуры должно бесплатно в течение пяти рабочих дней с момента предоставления документов.

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