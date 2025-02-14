Совмин Беларуси продлил лицензирование экспорта отходов стекла. Это следует из постановления белорусского правительства № 90 от 13 февраля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что лицензирование экспорта отходов стекла было продлено на шесть месяцев. Согласно постановлению, вывоз отходов тарного стекла из Беларуси в страны — члены ЕАЭС, а также страны, которые не входят в названную организацию, будет осуществляться по разовым лицензиям.
Их будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства. Сказано, что согласовать выдачу лицензий Минстройархитектуры должно бесплатно в течение пяти рабочих дней с момента предоставления документов.
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