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Из Ростова запустят автобус в турецкую Аланью

15 марта начнет работу автобусный маршрут Ростов Аланья. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика Luks Yilmaz в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Маршрут будет пролегать через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару и Мерсин. Время в пути займет около двух дней. Цена билета — $110 (10, 3 тыс. руб.), в нее входит оплата провоза 35 кг багажа и ручной клади.

Перевозчик планирует выполнять рейсы один раз в неделю.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что новый автобусный рейс «Северные ворота» по маршруту Таганрог — Москва начнет работу с 14 февраля. Пассажиры смогут добраться в столицу с автовокзалов приморского города, Новочеркасска и Ростова.