Из Ростова запустят автобус в турецкую Аланью

Маршрут будет пролегать через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару и Мерсин. Время в пути займет около двух дней. Цена билета — $110 (10, 3 тыс. руб.), в нее входит оплата провоза 35 кг багажа и ручной клади.
Перевозчик планирует выполнять рейсы один раз в неделю.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что новый автобусный рейс «Северные ворота» по маршруту Таганрог — Москва начнет работу с 14 февраля. Пассажиры смогут добраться в столицу с автовокзалов приморского города, Новочеркасска и Ростова.