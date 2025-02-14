Из Ростова запустят автобус в турецкую Аланью

Маршрут будет пролегать через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару и Мерсин. Время в пути займет около двух дней. Цена билета — $110 (10, 3 тыс. руб.), в нее входит оплата провоза 35 кг багажа и ручной клади.