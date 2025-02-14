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Миллиардер Грачев начнет производить в Волгограде хамон

Своими планами об одном из новых направлений бизнеса Михаил Грачев поделился в телеграм-канале.

Источник: Freepik

Со своими подписчиками волгоградский миллиардер поделился планами открыть предприятие в областном центре, которое будет производить хамон. Предприниматель заявил, что узнал о том, что в России этот продукт также можно делать. В Новосибирске он заказал 3 запечатанные в вакуумную упаковку свиные ноги со специальным ножом в комплекте.

«В будущем мы хотим делать свой хамон, — заявил волгоградец. — Я думаю, будет очень вкусно».

Подписчики поддержали миллиардера. Они также уверены, что и в нашей стране можно производить хамон, по качеству не уступающий европейскому.