Миллиардер Грачев начнет производить в Волгограде хамон

Со своими подписчиками волгоградский миллиардер поделился планами открыть предприятие в областном центре, которое будет производить хамон. Предприниматель заявил, что узнал о том, что в России этот продукт также можно делать. В Новосибирске он заказал 3 запечатанные в вакуумную упаковку свиные ноги со специальным ножом в комплекте.
«В будущем мы хотим делать свой хамон, — заявил волгоградец. — Я думаю, будет очень вкусно».
Подписчики поддержали миллиардера. Они также уверены, что и в нашей стране можно производить хамон, по качеству не уступающий европейскому.