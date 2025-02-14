Миллиардер Грачев начнет производить в Волгограде хамон

Со своими подписчиками волгоградский миллиардер поделился планами открыть предприятие в областном центре, которое будет производить хамон. Предприниматель заявил, что узнал о том, что в России этот продукт также можно делать. В Новосибирске он заказал 3 запечатанные в вакуумную упаковку свиные ноги со специальным ножом в комплекте.