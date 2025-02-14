Лукашенко сказал, куда нужно вкладывать деньги в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля, в пятницу, во время посещения завода «Интеграл» сказал, куда нужно вкладывать деньги в Беларуси, пишет БелТА.
По его словам, сейчас много говорится про дальнейшее развитие, инвестиционные программы, вложение денег. Глава государства акцентировал внимание на том, что с будущего года будут строить только то, что необходимо для жизни и, прежде всего, производства.
— Есть производства — есть жизнь, — уточнил президент Беларуси.
Он предложил развиваться в тех направлениях, где имеются компетенции и база.
— Поэтому я потребовал, чтобы деньги вкладывали в развитие тех компетенций, которые мы имеем, — заявил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусского народа.
Кроме того, глава государства сказал, как привыкли жить белорусы.
А еще Лукашенко сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно.
Кстати, синоптики сказали о резком усилении морозов до −18 в Беларуси 16 февраля.