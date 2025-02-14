Власти Казани установили норматив стоимости одного квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года. Этот показатель составил 141,7 тысячи рублей. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
Этот норматив будет использоваться для расчета платежеспособности молодых семей, которые участвуют в программах жилищной поддержки. Контролировать соблюдение исполнение постановления возложено на замруководителя исполкома города Искандера Гиниятуллина.
В III квартале 2024 года норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета платежеспособности молодых семей в столице Татарстана повысили до 151,2 тысячи рублей.
Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют ввести 3,2 миллиона квадратных метров жилья. По программе социальной ипотеки возведут 142 жилых дома.