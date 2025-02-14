Сколько и каких врачей в 2025 году не хватает в Свердловской области?

«Дефицит врачей на Среднем Урале составляет сегодня порядка 450−500 человек, — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. — Это на 15% меньше, чем год назад, но проблема остаётся одной из самых острых — не только у нас в регионе, но и по всей России. Наибольший дефицит наблюдается среди кардиологов, поэтому набор на эту специальность каждый год увеличивается».