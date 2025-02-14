Сколько и каких врачей в 2025 году не хватает в Свердловской области?

«Дефицит врачей на Среднем Урале составляет сегодня порядка 450−500 человек, — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. — Это на 15% меньше, чем год назад, но проблема остаётся одной из самых острых — не только у нас в регионе, но и по всей России. Наибольший дефицит наблюдается среди кардиологов, поэтому набор на эту специальность каждый год увеличивается».
По словам спикера, чтобы восполнить нехватку специалистов, в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В трёх городах строят жильё для врачей-бюджетников, в ближайшее время таких муниципалитетов будет десять. Но основная мера — обучение по целевому направлению (плюс определённые преференции студентам-медикам). На данный момент в Уральском государственном медицинском университете учится порядка 600 целевиков. Это самая большая цифра за все последние годы. Кроме того, резко увеличен набор в медицинский колледж.
Ещё одно из решений этой проблемы — более эффективная работа негосударственных медицинских учреждений, когда они входят в систему ОМС. Человек, придя туда, получает услуги бесплатно. Число таких организаций в регионе растёт.
«Дефицит кадров в отдалённых территориях частично могло бы восполнить обязательное распределение выпускников, которые учатся на бюджете, — уверен Павел Креков. — Этот подход поддерживают и в Минздраве РФ. Но, во-первых, молодые специалисты должны быть обеспечены условиями для работы, жильём, им необходимо выплачивать подъёмные. Во-вторых, такие решения принимаются на федеральном уровне».