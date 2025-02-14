В Прикамье подрядчик сорвал сроки возведения экотропы в Каменном городе

Уже в декабре прошлого года в архитектурном ландшафтном памятнике природы «Каменный город», который находится в Губахинском округе, должна была появиться новая экотропа, туристов должны были встречать деревянные фигуры — сапсана, символа парка, медведя, совы, зайца и других животных.
Осенью туристов попросили не посещать «Каменные столбы», поскольку там работники ООО «Акрополь-М» должны были начать выполнять контракт на 23 миллиона рублей, заключенный с ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края».
Но в декабре новую тропу так и не открыли.
По этому поводу прокуратура Гремячинска внесла представление заказчику.
— Предусмотренный договором срок проведения работ не выполнен, он истек в декабре прошлого года, — сообщили в прокуратуре Пермского края. Работы по укладке нового тропиночного полотна, монтажу элементов благоустройства, оборудованию зон отдыха не завершены, садово-парковые скульптуры, указатели и информационные стенды не установлены.
По итогам прокурорской проверки руководителю Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края было внесено представление, ее выполнение будет контролировать гремячинская городская прокуратура.