В Прикамье подрядчик сорвал сроки возведения экотропы в Каменном городе

Уже в декабре прошлого года в архитектурном ландшафтном памятнике природы «Каменный город», который находится в Губахинском округе, должна была появиться новая экотропа, туристов должны были встречать деревянные фигуры — сапсана, символа парка, медведя, совы, зайца и других животных.