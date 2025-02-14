Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации.
Он также выразил признательность от себя лично и от каждого приднестровца российским должностным лицам за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации.
Накануне компания MET Gas and Energy Marketing AG заявила, что в пятницу начнет поставку газа в Приднестровье. Позже это подтвердил и премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
По венгерской схеме поставок правительство не занимается, а только проверяет операции на предмет законности. На этом этапе поступила информация, что завтра поставки газа в Приднестровье будут.
Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа с границы с Республикой Молдова в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. Европейский трейдер будет поставлять три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней, начиная с 14 февраля.