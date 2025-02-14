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Газ, закупленный благодаря кредитной помощи России, поступил в Приднестровье

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Газ, закупленный для Приднестровья венгерской компанией MET Group за счет российской кредитной помощи, начал поступать в регион. Об этом сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский.

Источник: Sputnik.md

Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации.

написал Красносельский в своем Telegram-канале

Он также выразил признательность от себя лично и от каждого приднестровца российским должностным лицам за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации.

Накануне компания MET Gas and Energy Marketing AG заявила, что в пятницу начнет поставку газа в Приднестровье. Позже это подтвердил и премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

По венгерской схеме поставок правительство не занимается, а только проверяет операции на предмет законности. На этом этапе поступила информация, что завтра поставки газа в Приднестровье будут.

сказал Речан в эфире Jurnal TV

Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа с границы с Республикой Молдова в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. Европейский трейдер будет поставлять три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней, начиная с 14 февраля.

экономика
энергетика