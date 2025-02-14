Запрет майнинга не решил проблему с техприсоединением в Иркутской области

Благодаря такому запрету высвободилась 305 мегаватт мощности. Только распределить ее в пользу других заявителей нельзя. Потому что потребители, заплатившие за эту мощность, даже после ее высвобождения остаются ее владельцами. Сейчас вопрос технологического присоединения остается актуальным. И запрет не помог его решить.