Запрет майнинга не решил проблему с техприсоединением в Иркутской области

За последние пять лет в Иркутской области отмечается рост энергопотребления на 28%. Майнеры как раз тот тип потребления, которые с каждым годом набирают все больше нагрузки. Поэтому из-за энергодефицита на федеральном уровне было принято решение запретить майнинг до 15 марта.
— Дифтарифы как раз помогают отсечь от льготного потребления, предусмотренного для населения, тех, кто майнит криптовалюту. Или под видом бытового потребления занимается тем или иным бизнесом, — поделился начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Сергей Малинкин.
Благодаря такому запрету высвободилась 305 мегаватт мощности. Только распределить ее в пользу других заявителей нельзя. Потому что потребители, заплатившие за эту мощность, даже после ее высвобождения остаются ее владельцами. Сейчас вопрос технологического присоединения остается актуальным. И запрет не помог его решить.