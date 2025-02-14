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Запрет майнинга не решил проблему с техприсоединением в Иркутской области

В Иркутской области за последние пять лет отмечается рост энергопотребления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последние пять лет в Иркутской области отмечается рост энергопотребления на 28%. Майнеры как раз тот тип потребления, которые с каждым годом набирают все больше нагрузки. Поэтому из-за энергодефицита на федеральном уровне было принято решение запретить майнинг до 15 марта.

— Дифтарифы как раз помогают отсечь от льготного потребления, предусмотренного для населения, тех, кто майнит криптовалюту. Или под видом бытового потребления занимается тем или иным бизнесом, — поделился начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Сергей Малинкин.

Благодаря такому запрету высвободилась 305 мегаватт мощности. Только распределить ее в пользу других заявителей нельзя. Потому что потребители, заплатившие за эту мощность, даже после ее высвобождения остаются ее владельцами. Сейчас вопрос технологического присоединения остается актуальным. И запрет не помог его решить.

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