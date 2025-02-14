В Новосибирске создадут первую особую экономическую зону

В Новосибирске появится первая особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Проект поддержала межведомственная рабочая группа под руководством вице-премьера Александра Новака. Об этом сообщил мэр Новосибирска Кудрявцев Максим.
— Новая площадка в формате «сухой порт» займёт 406 гектаров в черте города и будет располагаться рядом с Транссибом, аэропортом Толмачёво и промышленно-логистическим парком. Здесь создадут кластеры логистики и строительной продукции, — рассказал в сообщении мэр Кудрявцев Максим.
На первом этапе планируется реализовать пять проектов с общим объемом инвестиций более 9,2 миллиарда рублей и создать около 700 рабочих мест.
Такие зоны уже работают в более чем 50 регионах страны. Власти уверены, что появление ОЭЗ в Новосибирске привлечет новые инвестиции и даст горожанам дополнительные возможности для трудоустройства.