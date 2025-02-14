В Новосибирске создадут первую особую экономическую зону

— Новая площадка в формате «сухой порт» займёт 406 гектаров в черте города и будет располагаться рядом с Транссибом, аэропортом Толмачёво и промышленно-логистическим парком. Здесь создадут кластеры логистики и строительной продукции, — рассказал в сообщении мэр Кудрявцев Максим.