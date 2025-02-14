Крупнейший производитель кожгалантереи в Беларуси намерен нарастить поставки в страны СНГ

На данный момент основным видом экспортно ориентированной продукции «Галантэи», востребованной на рынке, являются женские и мужские сумки из натуральной кожи. В этом году предприятие разработает новую коллекцию, которая, как было отмечено, ответит ведущим тенденциям моды и запросам потребителя в области эргономичности, функциональности и надежности.
По итогам работы за 2024 год доля инновационной продукции в портфеле производителя составила 6,1%, а на нынешний доведено задание в 6%, которое, как заверили на предприятии, будет выполнено благодаря применению и вводу в производство высокотехнологичного оборудования, новых видов основных и вспомогательных материалов.
«В прошлом году мы завязали сотрудничество с 24 новыми зарубежными клиентами, 22 из которых из России, еще по одному из Азербайджана и Узбекистана. Активно также развиваем отношения с торговыми сетями и интернет-магазинами, в основном российскими, поступательно увеличиваем объемы реализации своей продукции на популярном маркетплейсе», — прокомментировали на предприятии основные экспортные достижения за прошедший год.
В числе приоритетных направлений развития экспортной деятельности для «Галантэи» на нынешний год, помимо расширения своего присутствия на рынке СНГ, станет увеличение поставок в адрес маркетплейсов, поиск новых ниш для сбыта продукции на внешнем рынке и увеличение удельного веса экспорта в общем объеме отгрузки.
«Мы уже запланировали ряд мероприятий на этот год, чтобы обеспечить выполнение поставленных по экспорту задач. Среди прочего настроены развить направление специальных заказов от действующих российских грузополучателей, то есть будем брать заказ на пошив моделей по образцам заказчика, модернизировать ассортимент, упрощать перспективные модели для снижения цены по запросу грузополучателя, — перечислили на предприятии. — К тому же продолжим искать новых партнеров для открытия фирменных магазинов по франшизе или дилерским договорам».
ОАО «Галантэя» — крупнейший производитель кожгалантерейных изделий в Беларуси. Предприятие выпускает разнообразный ассортимент аксессуаров: от портмоне, ремня и ключницы до сумки, портфеля и чемодана. Фирменная сеть производителя постепенно растет и сегодня состоит из 43 магазинов.