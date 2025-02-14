Крупнейший производитель кожгалантереи в Беларуси намерен нарастить поставки в страны СНГ

«Мы уже запланировали ряд мероприятий на этот год, чтобы обеспечить выполнение поставленных по экспорту задач. Среди прочего настроены развить направление специальных заказов от действующих российских грузополучателей, то есть будем брать заказ на пошив моделей по образцам заказчика, модернизировать ассортимент, упрощать перспективные модели для снижения цены по запросу грузополучателя, — перечислили на предприятии. — К тому же продолжим искать новых партнеров для открытия фирменных магазинов по франшизе или дилерским договорам».