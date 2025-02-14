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В Керчи строят паром для Дальнего Востока

Паром для Дальнего Востока достроят на заводе Бутомы в Керчи в 2025 году.

Источник: пресс-служба Росморречфлота

На судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы в Керчи продолжается строительство нового парома, который будет работать на Дальнем Востоке; судно уже спустили на воду. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

На заводе строят грузопассажирский паром проекта CNF22 «Петропавловск». Комиссия Росморречфлота проинспектировала работы. Судно уже спустили на воду. На паром установили основное оборудование. В настоящее время завершаются достроечные работы.

«Уже начаты швартовные испытания», — говорится в сообщении.

Планируется, что судно сдадут уже в 2025 году.

«Паром будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов», — рассказали в Росморречфлоте.

В настоящее время такими перевозками в основном занимаются авиакомпании. Паром сможет перевозить около 150 пассажиров, а также машины, автобусы и грузовые контейнеры.

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