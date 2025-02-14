Свердловские власти за 69,7 млн рублей продали акции АО «Уралгражданпроект»

Начальная цена лота составляла 62,2 млн руб., шаг аукциона — 311,3 тыс. руб. Помимо компании «Эко Принцип» в торгах участвовала управляющая компания «Тисиз», основным бенефициаром которой является Сергей Кузнецов, он же генеральный директор «Уралгражданпроекта». Согласно протоколу УК «Тисиз» предложила на торгах 69,4 млн руб. за акции, ставка компании «Эко Принцип» оказалась выше на 311,3 тыс. руб.