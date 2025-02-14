Свердловские власти за 69,7 млн рублей продали акции АО «Уралгражданпроект»

Согласно сервису Kartoteka.ru, «Эко Принцип» занимается забором, очисткой и распределение воды. Компания зарегистрирована на ул. Луначарского, 130, ее владельцем является Игорь Гайнутдинов.
Начальная цена лота составляла 62,2 млн руб., шаг аукциона — 311,3 тыс. руб. Помимо компании «Эко Принцип» в торгах участвовала управляющая компания «Тисиз», основным бенефициаром которой является Сергей Кузнецов, он же генеральный директор «Уралгражданпроекта». Согласно протоколу УК «Тисиз» предложила на торгах 69,4 млн руб. за акции, ставка компании «Эко Принцип» оказалась выше на 311,3 тыс. руб.
АО «Уралгражданпроект» занимается проектированием промышленных и гражданских объектов. Проектный институт выполнил более 2 тыс. проектов, в числе которых здание администрации Екатеринбурга, киноконцертный театр «Космос», здание правительства Свердловской области, Дворец молодежи в Екатеринбурге, Екатеринбургский театр оперы и балета.
Напомним, в конце 2024 года решение о продаже акций АО поддержали депутаты заксобрания региона.