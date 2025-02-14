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В Новосибирске банкротится сеть аптек из-за долга почти в 2 млрд. рублей

Аптечная сеть подала иск на банкротство.

Источник: Freepik

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от ООО «Аптека от склада 7», в котором требуется признать аптечную сеть банкротом.

Из карточки дела следует, что размер долговых обязательств составляет 1,9 миллиардов рублей. Заявление пока не принято к производству.

Согласно данным на сервисе Rusprofile, ООО «Аптека от склада 7» было зарегистрировано в Новосибирске 12 декабря 2014 года с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей. Совладельцами компании значатся Андрей Годовалов и Николай Шаврин, а директором с 23 октября 2023 года является Лидия Шаврина. Под ее руководством находится еще 43 фармацевтических организаций в разных регионах страны.

Екатерина Павлюх