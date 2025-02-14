В Приморье медицинский центр не заплатил поставщику питания три миллиона рублей

Во Владивостоке представители одного из крупных медицинских центров заключил с поставщиком контракт на оказание услуг питания, но «забыли» доплатить три миллиона рублей. Добиваться своих денег предпринимателю пришлось с помощью прокуратуры. Об этом сообщает «Комсомольская правда — дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.
Во время проверки прокуратура Ленинского района Владивостока установила, что государственное медучреждение заключило с одной из компаний по организации питания контракт на один год. Однако оплату медицинский центр перевел только за девять месяцев — с июня по август 2024 года деньги от него поставщику не приходили.
В отношении представителя медицинского учреждения возбудили дело об административном правонарушении — за нарушение заказчиком срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг). Свой долг перед исполнителем медицинскому центру тоже пришлось погасить — сумму свыше трех миллионов рублей отправили предпринимателю в полном объеме.