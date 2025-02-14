В Приморье медицинский центр не заплатил поставщику питания три миллиона рублей

Во время проверки прокуратура Ленинского района Владивостока установила, что государственное медучреждение заключило с одной из компаний по организации питания контракт на один год. Однако оплату медицинский центр перевел только за девять месяцев — с июня по август 2024 года деньги от него поставщику не приходили.