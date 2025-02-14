Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области более 15 тысяч жителей подали заявления о банкротстве

Более 15,6 тыс. жителей Ростовской области подали заявления о банкротстве в арбитражный суд региона в 2024 году. Об этом сообщает агентство «Дон-24».

Источник: Коммерсантъ

В минувшем году 309 ИП объявили себя банкротами. Это на пять случаев меньше, чем в 2023 году.

Также уменьшилось количество заявлений о банкротстве юридических лиц. В 2023 их было более 1,3 тыс., в минувшем году — менее 600.

экономика