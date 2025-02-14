В Ростовской области более 15 тысяч жителей подали заявления о банкротстве

В минувшем году 309 ИП объявили себя банкротами. Это на пять случаев меньше, чем в 2023 году.
Также уменьшилось количество заявлений о банкротстве юридических лиц. В 2023 их было более 1,3 тыс., в минувшем году — менее 600.
Более 15,6 тыс. жителей Ростовской области подали заявления о банкротстве в арбитражный суд региона в 2024 году. Об этом сообщает агентство «Дон-24».
В минувшем году 309 ИП объявили себя банкротами. Это на пять случаев меньше, чем в 2023 году.
Также уменьшилось количество заявлений о банкротстве юридических лиц. В 2023 их было более 1,3 тыс., в минувшем году — менее 600.