Доллар подешевел на Br0,0041 — его курс составил Br3,2633 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0309 и составил Br4,4384 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0275 и составил Br3,5393 за 100 российских рублей.
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 14 февраля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0041 — его курс составил Br3,2633 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0309 и составил Br4,4384 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0275 и составил Br3,5393 за 100 российских рублей.