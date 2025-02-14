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Глава Минпрома: на совещании у Лукашенко приняты решения по развитию микроэлектроники до 2040 года

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во время посещения ОАО «ИНТЕГРАЛ», приняты решения по развитию микроэлектроники до 2040 года. Об этом заявил журналистам министр промышленности Александр Ефимов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Учитывая, что микроэлектронная промышленность нашей страны — это достаточно важный и чувствительный сегмент экономики и машиностроительного комплекса в целом, этому вопросу уделено огромное внимание. Ключевыми задачами по итогам совещания стало ускорение процессов по достижению новых проектных уровней в области микроэлектроники. Локализация, импортозамещение — это тоже два ключевых вопроса для обеспечения полного суверенитета Беларуси и России в области микроэлектронной промышленности», — сказал министр.

Он отметил, что на сегодняшний день правительством утверждена программа развития микроэлектронной отрасли до 2030 года. «Но вместе с тем на сегодняшнем совещании мы рассмотрели вопрос гораздо глубже и приняли определенные решения по развитию данного направления вплоть до 2040 года. Учитывая наукоемкость отрасли, те ключевые решения, которые были приняты сегодня, позволят активно развиваться не только в ближайшую пятилетку, но и в следующее десятилетие», — заявил Александр Ефимов.

Он подчеркнул, что имеющиеся в отрасли достижения позволяют существенно наращивать объемы производства. Но поставлена задача посмотреть, как можно в этой части добавить. «Несмотря на то что мы имеем 14 экспортных рынков сбыта для нашей микроэлектронной промышленности, географию поставок также будем пересматривать в сторону увеличения. И по объему производства, и по количеству стран, которые будут потреблять продукцию нашей микроэлектронной промышленности», — рассказал министр.

Александр Ефимов отметил, что программой развития микроэлектронной промышленности Беларуси предусмотрена реализация семи инвестиционных проектов. «Все проекты идут с опережением по срокам. Объем финансирования превышает Br1 млрд. Вместе с тем мы рассмотрели вопрос реализации как минимум еще пяти новых инвестпроектов в области микроэлектронной промышленности. Объем ресурсов также определен — это еще несколько сотен миллионов белорусских рублей. Средства будут изысканы, направления определены. Это положительный старт реализации совершенно новых для микроэлектронной промышленности проектов», — сказал глава Минпрома.

Что касается конкуренции в сфере микроэлектроники, Александр Ефимов пояснил, что здесь каждый производитель конкурирует в своей нише. Беларусь в этом плане достаточно уверенно себя чувствует в своей нише и намерена расширять номенклатуру и ассортиментный ряд выпускаемой продукции. «Наша продукция достаточно современная, отвечает всем высоким требованиям, обеспечивает безопасность эксплуатации в тех областях, где она применяется. Поэтому мы позитивно смотрим на рынки сбыта и их сохранение. Мы достаточно конкурентоспособны», — уверен министр.

Он также обратил внимание на тему создания современных средств производства для микроэлектронной промышленности. «Мы активно развиваем и это направление. Там также идет реализация множества инвестиционных проектов, которые позволят нам получить достаточно высокие результаты в части принципиально новых проектных норм получения интегральных микросхем. Конечно же, этот вопрос мы рассматриваем в комплексе», — заявил Александр Ефимов.

экономика