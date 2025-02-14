Глава Минпрома: на совещании у Лукашенко приняты решения по развитию микроэлектроники до 2040 года

Он отметил, что на сегодняшний день правительством утверждена программа развития микроэлектронной отрасли до 2030 года. «Но вместе с тем на сегодняшнем совещании мы рассмотрели вопрос гораздо глубже и приняли определенные решения по развитию данного направления вплоть до 2040 года. Учитывая наукоемкость отрасли, те ключевые решения, которые были приняты сегодня, позволят активно развиваться не только в ближайшую пятилетку, но и в следующее десятилетие», — заявил Александр Ефимов.