Глава Минпрома: на совещании у Лукашенко приняты решения по развитию микроэлектроники до 2040 года

«Учитывая, что микроэлектронная промышленность нашей страны — это достаточно важный и чувствительный сегмент экономики и машиностроительного комплекса в целом, этому вопросу уделено огромное внимание. Ключевыми задачами по итогам совещания стало ускорение процессов по достижению новых проектных уровней в области микроэлектроники. Локализация, импортозамещение — это тоже два ключевых вопроса для обеспечения полного суверенитета Беларуси и России в области микроэлектронной промышленности», — сказал министр.
Он отметил, что на сегодняшний день правительством утверждена программа развития микроэлектронной отрасли до 2030 года. «Но вместе с тем на сегодняшнем совещании мы рассмотрели вопрос гораздо глубже и приняли определенные решения по развитию данного направления вплоть до 2040 года. Учитывая наукоемкость отрасли, те ключевые решения, которые были приняты сегодня, позволят активно развиваться не только в ближайшую пятилетку, но и в следующее десятилетие», — заявил Александр Ефимов.
Он подчеркнул, что имеющиеся в отрасли достижения позволяют существенно наращивать объемы производства. Но поставлена задача посмотреть, как можно в этой части добавить. «Несмотря на то что мы имеем 14 экспортных рынков сбыта для нашей микроэлектронной промышленности, географию поставок также будем пересматривать в сторону увеличения. И по объему производства, и по количеству стран, которые будут потреблять продукцию нашей микроэлектронной промышленности», — рассказал министр.
Александр Ефимов отметил, что программой развития микроэлектронной промышленности Беларуси предусмотрена реализация семи инвестиционных проектов. «Все проекты идут с опережением по срокам. Объем финансирования превышает Br1 млрд. Вместе с тем мы рассмотрели вопрос реализации как минимум еще пяти новых инвестпроектов в области микроэлектронной промышленности. Объем ресурсов также определен — это еще несколько сотен миллионов белорусских рублей. Средства будут изысканы, направления определены. Это положительный старт реализации совершенно новых для микроэлектронной промышленности проектов», — сказал глава Минпрома.
Что касается конкуренции в сфере микроэлектроники, Александр Ефимов пояснил, что здесь каждый производитель конкурирует в своей нише. Беларусь в этом плане достаточно уверенно себя чувствует в своей нише и намерена расширять номенклатуру и ассортиментный ряд выпускаемой продукции. «Наша продукция достаточно современная, отвечает всем высоким требованиям, обеспечивает безопасность эксплуатации в тех областях, где она применяется. Поэтому мы позитивно смотрим на рынки сбыта и их сохранение. Мы достаточно конкурентоспособны», — уверен министр.
Он также обратил внимание на тему создания современных средств производства для микроэлектронной промышленности. «Мы активно развиваем и это направление. Там также идет реализация множества инвестиционных проектов, которые позволят нам получить достаточно высокие результаты в части принципиально новых проектных норм получения интегральных микросхем. Конечно же, этот вопрос мы рассматриваем в комплексе», — заявил Александр Ефимов.