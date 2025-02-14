Премьер Головченко сказал, что белорусы стали богаче и съели больше огурцов

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал, что белорусы стали богаче и съели больше огурцов за год, передает БелТА.
Глава правительства подчеркнул, что в Беларуси удалось полностью обеспечить внутренний рынок огурцами в межсезонный период. При этом при формировании планов власти основывались на цифрах прошлых лет, но белорусы съели больше огурцов.
— Отечественный огурец стал более доступным, и белорусы этой зимой потребили его в 1,6 раза больше, чем традиционно, — прокомментировал премьер-министр.
Рост потребления отечественных огурцов в Беларуси Головченко объяснил их большей доступностью, ценой и ростом доходов населения.
— То есть люди могут больше покупать, поэтому мы заложили чуть больше, чем в планах, и сделали это не зря, — подытожил он.
При этом остатки белорусских огурцов, которые не продались на внутреннем рынке, пошли на экспорт.
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