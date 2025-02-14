Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси намерены реализовать 5 новых проектов в микроэлектронике с инвестициями на сотни миллионов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены реализовать 5 новых проектов в микроэлектронике с инвестициями на сотни миллионов белорусских рублей. Об этом заявил журналистам Министр промышленности Александр Ефимов по итогам совещания по вопросам развития отечественной микроэлектроники, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во время посещения ОАО «ИНТЕГРАЛ», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Министр обратил внимание, что Беларусь входит в пул стран, которые обладают уникальными технологиями в производстве фотошаблонов, фотолитографического оборудования для интегрального и кристаллического производства. «В этой части наши наработки идут в общем авангарде ключевых высокоразвитых стран мира. Поставлена задача не просто не отставать, а к 2030 году, и еще дальше — к 2040-му — получить совершенно новые уникальные результаты в электронном машиностроении», — заявил он.

Отвечая на вопрос о возможных дополнительных финансовых вложениях, Александр Ефимов рассказал, что программой развития микроэлектронной промышленности Беларуси предусмотрена реализация семи инвестиционных проектов. «Все проекты идут с опережением по срокам. Объем финансирования превышает Br1 млрд. Вместе с тем, мы рассмотрели вопрос реализации как минимум еще пяти новых инвестпроектов в области микроэлектронной промышленности. Объем ресурсов также определен — это еще несколько сотен миллионов белорусских рублей. Средства будут изысканы, направления определены. Это положительный старт реализации совершенно новых для микроэлектронной промышленности проектов», — сказал глава Минпрома.

экономика
технологии