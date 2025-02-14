В Беларуси намерены реализовать 5 новых проектов в микроэлектронике с инвестициями на сотни миллионов

Министр обратил внимание, что Беларусь входит в пул стран, которые обладают уникальными технологиями в производстве фотошаблонов, фотолитографического оборудования для интегрального и кристаллического производства. «В этой части наши наработки идут в общем авангарде ключевых высокоразвитых стран мира. Поставлена задача не просто не отставать, а к 2030 году, и еще дальше — к 2040-му — получить совершенно новые уникальные результаты в электронном машиностроении», — заявил он.
Отвечая на вопрос о возможных дополнительных финансовых вложениях, Александр Ефимов рассказал, что программой развития микроэлектронной промышленности Беларуси предусмотрена реализация семи инвестиционных проектов. «Все проекты идут с опережением по срокам. Объем финансирования превышает Br1 млрд. Вместе с тем, мы рассмотрели вопрос реализации как минимум еще пяти новых инвестпроектов в области микроэлектронной промышленности. Объем ресурсов также определен — это еще несколько сотен миллионов белорусских рублей. Средства будут изысканы, направления определены. Это положительный старт реализации совершенно новых для микроэлектронной промышленности проектов», — сказал глава Минпрома.