В Беларуси намерены реализовать 5 новых проектов в микроэлектронике с инвестициями на сотни миллионов

Министр обратил внимание, что Беларусь входит в пул стран, которые обладают уникальными технологиями в производстве фотошаблонов, фотолитографического оборудования для интегрального и кристаллического производства. «В этой части наши наработки идут в общем авангарде ключевых высокоразвитых стран мира. Поставлена задача не просто не отставать, а к 2030 году, и еще дальше — к 2040-му — получить совершенно новые уникальные результаты в электронном машиностроении», — заявил он.