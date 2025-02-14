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Несколько казахстанских банков возобновили выдачу карт нерезидентам Казахстана

АЛМАТЫ, 14 фев — Sputnik. Несколько казахстанских банков возобновили выдачу карт нерезидентам Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Банк ВТБ — Казахстан возобновил выдачу платежных карт нерезидентам.

Банк полностью настроил свои системы и готов работать по новым требованиям законодательства республики — срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до 3 лет.

подчеркнули в банке

Для оформления карты физлицу — нерезиденту Казахстана необходимо предоставить загранпаспорт, бланк индивидуального идентификационного номера и документ, подтверждающий налоговое резидентство клиента (для граждан России — ИНН).

Банки Halyk и Kaspi также возобновили выдачу карт нерезидентам Казахстана.

В колл-центре Halyk Bank сообщили, что для этого нужен вид на жительство.

Kaspi Gold могут получить граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Казахстане.

сообщили в банке

В колл-центре добавили, что для этого потребуется казахстанский номер.

экономика