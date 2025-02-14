Несколько казахстанских банков возобновили выдачу карт нерезидентам Казахстана

Банк ВТБ — Казахстан возобновил выдачу платежных карт нерезидентам.
Банк полностью настроил свои системы и готов работать по новым требованиям законодательства республики — срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до 3 лет.
Для оформления карты физлицу — нерезиденту Казахстана необходимо предоставить загранпаспорт, бланк индивидуального идентификационного номера и документ, подтверждающий налоговое резидентство клиента (для граждан России — ИНН).
Банки Halyk и Kaspi также возобновили выдачу карт нерезидентам Казахстана.
В колл-центре Halyk Bank сообщили, что для этого нужен вид на жительство.
Kaspi Gold могут получить граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Казахстане.
В колл-центре добавили, что для этого потребуется казахстанский номер.