В Севастополе за пять лет построили 20 школ и детсадов

«В период с 2019 года мы построили и реконструировали 20 объектов. Это восемь новых школ на 4389 мест, 11 детских садов на 2360 мест», — сказал градоначальник.
По президентской программе капитальных ремонтов за три года в городе отремонтировали 27 объектов в 15 школах. По словам Развожаева, благодаря этому обновлению в отремонтированные школы вернулись многие педагоги.
Губернатор также отметил, что в Севастополе полностью избавились от очереди в детсады.
«У нас стопроцентный охват всех, кто желает в Севастополе отдать ребенка от нуля до трех и от трех до семи лет, получают место в детском саду, и у нас даже есть небольшой запас», — уточнил он.