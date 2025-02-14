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В Севастополе за пять лет построили 20 школ и детсадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе за последние пять лет построили восемь новых школ более чем на 4300 мест и 11 детских садов на 2360 мест. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 2019 года мы построили и реконструировали 20 объектов. Это восемь новых школ на 4389 мест, 11 детских садов на 2360 мест», — сказал градоначальник.

По президентской программе капитальных ремонтов за три года в городе отремонтировали 27 объектов в 15 школах. По словам Развожаева, благодаря этому обновлению в отремонтированные школы вернулись многие педагоги.

Губернатор также отметил, что в Севастополе полностью избавились от очереди в детсады.

«У нас стопроцентный охват всех, кто желает в Севастополе отдать ребенка от нуля до трех и от трех до семи лет, получают место в детском саду, и у нас даже есть небольшой запас», — уточнил он.

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