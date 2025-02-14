В Волгограде Владимир Шкарин возглавит медицинский образовательный кластер

В Волгоградской области создают медицинский образовательный кластер.
Волгоградский государственный медицинский университет выступил инициатором его создания. На первом организационном совещании председателем совета кластера единогласно избран ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.
В объединение войдут медицинские колледжи, больницы, станция скорой помощи и другие учреждения здравоохранения. Проект реализуется при поддержке Минздрава, Минобрнауки и Минпросвещения России. Его цель — улучшить подготовку медицинских кадров, сделав упор на практику.
ВолгГМУ будет координировать работу кластера, следить за его эффективностью и обеспечивать научно-методическую поддержку. Уже 28 февраля планируется подписать соглашение с участниками, а к концу апреля — утвердить программу работы.