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В Волгограде Владимир Шкарин возглавит медицинский образовательный кластер

Его главная задача — образовательная.

В Волгоградской области создают медицинский образовательный кластер.

Волгоградский государственный медицинский университет выступил инициатором его создания. На первом организационном совещании председателем совета кластера единогласно избран ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

В объединение войдут медицинские колледжи, больницы, станция скорой помощи и другие учреждения здравоохранения. Проект реализуется при поддержке Минздрава, Минобрнауки и Минпросвещения России. Его цель — улучшить подготовку медицинских кадров, сделав упор на практику.

ВолгГМУ будет координировать работу кластера, следить за его эффективностью и обеспечивать научно-методическую поддержку. Уже 28 февраля планируется подписать соглашение с участниками, а к концу апреля — утвердить программу работы.

медицина