«Давайте займемся этим». Лукашенко высказался о производстве белорусских электромобилей

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о производстве белорусских электромобилей, сообщает пресс-служба президента.
Белорусский лидер напомнил, что потребовал, чтобы в Беларуси деньги вкладывались в развитие имеющихся компетенций.
— И что, мы будем сегодня создавать ракеты космические или же будем развиваться в тех направлениях, где мы умеем что-то делать, соображаем? — задал он риторический вопрос.
А в качестве примера Лукашенко высказался о развитии белорусского автомобилестроения и, в частности, производства электромобилей. Глава Беларуси заметил, что при существовании спроса на электромобили следует этим заняться. А еще сказал, что в Беларуси уже делают электродвигатели.
— Надо — электродвигатель. Мы умеем их делать? Умеем. Они не автомобильные — для лифтов и так далее (в Могилеве), но это близко к тому, — пояснил глава государства.
Лукашенко заметил, что в Беларуси развивается отрасль и был получен опытный образец электромобиля. Еще он сказал, когда белорусы получат свой электрокар.
— Если будем дальше настойчиво идти, то через год-полтора-два мы будем иметь свой электромобиль. А для этого надо электричество, — прокомментировал президент.
А еще он указал и на то, что в Беларуси есть своя атомная электростанция, планируется строительство второй АЭС, так как электроэнергия нужна будет всегда и не может быть избыточной.
Недавно в НАН сказали, что белорусы пересядут на беспилотный транспорт через 10 лет.
Тем временем премьер Головченко сказал, что белорусы стали богаче и съели больше огурцов за год.